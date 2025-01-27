Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитал исполняющего обязанности министра по восстановлению и развитию региона Алексея Карнаушко за озвученную им сумму нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) ущерба от боевых действий в приграничье.
Глава региона объявил чиновнику взыскание во время заседания областного правительства, подчеркнув, что пока рано давать какие-либо оценки, так как бои еще не закончены, и нельзя с уверенностью сказать, какой на самом деле ущерб был нанесен.
Ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине. Мы не освободили до конца всю нашу территорию, мы не понимаем, (...) в каком состоянии [населенные пункты] вернутся к нам. (...) Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать. Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер
Хинштейн указал, что на данный момент не представляется возможным зафиксировать состояние объектов в освобожденных населенных пунктах.
Ущерб Курской области от вторжения ВСУ оценили более чем в 700 миллиардов рублей
На прошлой неделе Карнаушко сообщил, что ущерб региона от действий ВСУ, которые зашли на российскую территорию 6 августа, составил 750 миллиардов рублей. Он отметил, что обстановка в приграничье остается стабильно-напряженной.
Всего, по данным Карнаушко, боевые действия затронули 21 процент территории приграничного региона. Ведется активная работа по разминированию.
Кроме того, был подсчитан ущерб агропромышленному комплексу. Врио замгубернатора региона Сергей Стародубцев озвучил сумму в 100 миллиардов рублей, отметив, что это не окончательные цифры, так как подсчет нанесенного ущерба еще продолжается. В связи с этим чиновник уточнил, что данная оценка носит заявительный характер.
В правительстве указали на бессмысленность восстановления некоторых населенных пунктов
По мнению зампреда правительства России Марата Хуснуллина, некоторые населенные пункты в Курской области нет смысла восстанавливать.
«Как правило, это какие-то совсем небольшие села или хутора. Тогда люди просто получают компенсацию», — пояснил он, уточнив, что количество таких населенных пунктов — единицы. В пример он привел Авдеевку в Донецкой народной республике, отметив, что там целесообразным посчитали восстановить лишь один квартал.
Также бессмысленно вести любые приблизительные подсчеты ущерба, пока в регионе идут бои, указал Хуснуллин.
Ситуацию с восстановлением региона описали словами «предстоит отстраивать все это заново»
На данный момент российское Минобороны уже представило список из 158 населенных пунктов Курской области, где как минимум в 16 из них есть полностью или частично разрушенные дома.
Хинштейн, в свою очередь, заявлял, что в результате действий украинской армии часть населенных пунктов в регионе оказались «снесены с лица земли». «И нам предстоит отстраивать все это заново», — отмечал он.
Как сообщал российский президент Владимир Путин, ущерб от действий ВСУ в Курской области будет подсчитан сразу после того, как украинские подразделения будут выбиты из региона. На восстановление населенных пунктов, по его словам, уже выделено 108 миллиардов рублей.