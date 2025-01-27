«Ни о каких расчетах сегодня говорить нельзя». Хинштейн отчитал курского министра за озвученный ущерб от действий ВСУ

Хинштейн наказал курского министра Карнаушко за озвученный ущерб от действий ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитал исполняющего обязанности министра по восстановлению и развитию региона Алексея Карнаушко за озвученную им сумму нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) ущерба от боевых действий в приграничье.

Глава региона объявил чиновнику взыскание во время заседания областного правительства, подчеркнув, что пока рано давать какие-либо оценки, так как бои еще не закончены, и нельзя с уверенностью сказать, какой на самом деле ущерб был нанесен.

Ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине. Мы не освободили до конца всю нашу территорию, мы не понимаем, (...) в каком состоянии [населенные пункты] вернутся к нам. (...) Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать. Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер

Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Хинштейн указал, что на данный момент не представляется возможным зафиксировать состояние объектов в освобожденных населенных пунктах.

Ущерб Курской области от вторжения ВСУ оценили более чем в 700 миллиардов рублей

На прошлой неделе Карнаушко сообщил, что ущерб региона от действий ВСУ, которые зашли на российскую территорию 6 августа, составил 750 миллиардов рублей. Он отметил, что обстановка в приграничье остается стабильно-напряженной.

Всего, по данным Карнаушко, боевые действия затронули 21 процент территории приграничного региона. Ведется активная работа по разминированию.

Кроме того, был подсчитан ущерб агропромышленному комплексу. Врио замгубернатора региона Сергей Стародубцев озвучил сумму в 100 миллиардов рублей, отметив, что это не окончательные цифры, так как подсчет нанесенного ущерба еще продолжается. В связи с этим чиновник уточнил, что данная оценка носит заявительный характер.

Фото: Vladimir / XinHua / Globallookpress.com

В правительстве указали на бессмысленность восстановления некоторых населенных пунктов

По мнению зампреда правительства России Марата Хуснуллина, некоторые населенные пункты в Курской области нет смысла восстанавливать.

«Как правило, это какие-то совсем небольшие села или хутора. Тогда люди просто получают компенсацию», — пояснил он, уточнив, что количество таких населенных пунктов — единицы. В пример он привел Авдеевку в Донецкой народной республике, отметив, что там целесообразным посчитали восстановить лишь один квартал.

Также бессмысленно вести любые приблизительные подсчеты ущерба, пока в регионе идут бои, указал Хуснуллин.

Ситуацию с восстановлением региона описали словами «предстоит отстраивать все это заново»

На данный момент российское Минобороны уже представило список из 158 населенных пунктов Курской области, где как минимум в 16 из них есть полностью или частично разрушенные дома.

Хинштейн, в свою очередь, заявлял, что в результате действий украинской армии часть населенных пунктов в регионе оказались «снесены с лица земли». «И нам предстоит отстраивать все это заново», — отмечал он.

Как сообщал российский президент Владимир Путин, ущерб от действий ВСУ в Курской области будет подсчитан сразу после того, как украинские подразделения будут выбиты из региона. На восстановление населенных пунктов, по его словам, уже выделено 108 миллиардов рублей.