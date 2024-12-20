В правительстве высказались о бессмысленности восстановления части населенных пунктов

Хуснуллин: есть населенные пункты, которые нет смысла восстанавливать

Зампред правительства России Марат Хуснуллин высказался о бессмысленности восстановления части населенных пунктов в Курской области. Об этом он заявил в интервью РБК.

Отвечая на вопрос об оценке ущерба в Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), Хуснуллин отметил, что пока часть территории не освобождена, заниматься приблизительным подсчетом нет смысла.

«У нас уже сформирована система и есть отработанный опыт. Как только освободится территория, сразу посчитаем, составим план действий и будем двигаться», — обозначил чиновник.

По его словам, по каждому населенному пункту будет приниматься индивидуальное решение. «Есть те, которые нет смысла восстанавливать: как правило, это какие-то совсем небольшие села или хутора. Тогда люди просто получают компенсацию», — сказал Хуснуллин, добавив, что количество таких населенных пунктов — единицы.

В качестве примера он провел аналогию с Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), где пока посчитали целесообразным восстановить только один квартал.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин пообещал, что российские военные точно выбьют ВСУ с территории Курской области, после чего можно будет оценивать ущерб. Он уточнил, что на восстановление российского региона выделили около 108 миллиардов рублей.

Позднее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что часть населенных пунктов Курской области «снесены с лица земли».