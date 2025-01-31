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10:31, 31 января 2025Ценности

В магазине Госдумы продадут чайный набор за 180 тысяч рублей

В сувенирном магазине Госдумы продадут чайный набор за 180 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В сувенирном магазине Государственной Думы (ГД) показали фото роскошных товаров. Соответствующие снимки опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

По словам репортера, на полках сувенирного магазина, расположенного в стенах нижней палаты парламента, представлен богатый ассортимент. Так, в первую очередь гостям Госдумы предлагают приобрести чайный набор за 180 тысяч рублей и нарды в футляре из ценных пород дерева за 59 тысяч рублей. Кроме того, в продаже имеется толстовка с гербом СССР, стоимость которой составляет 16 тысяч рублей, а также стеклянная лимонница на высокой ножке за 40 тысяч рублей.

При этом Юнашев отметил, что самым дешевым товаром стал золотой значок в виде двуглавого орла. Его можно купить за три тысячи рублей.

Ранее российский депутат Михаил Матвеев показал цены в столовой Госдумы.

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