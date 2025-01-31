Минобороны Эстонии признало продвижение ВС России на покровском направлении

В Эстонии признали продвижение Вооруженных сил (ВС) России на покровском направлении. Подробности этого озвучило Министерство обороны республики, передает ERR.

По информации военного ведомства Эстонии, основным ударным направлением остается покровское в Донецкой народной республики. Там признали занятие Российской армией около 25 квадратных километров территории.

Там также отметили, что ВС России занимает территории, которые ранее захватила Украина в 2023 году.

Ранее другое эстонское ведомство — Министерство внутренних дел заявило о вероятном разрыве связей между Эстонской православной церковью (ЭПЦ) и Московским патриархатом. «Мы надеемся, что весной парламент одобрит проект поправок к закону о церквях и приходах и до лета он вступит в силу», — рассказали там.