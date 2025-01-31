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12:08, 31 января 2025Бывший СССР

В Минске заявили о прибытии в Белоруссию сотен тысяч украинцев

Погранкомитет: В Белоруссию с 2022 года прибыло свыше 305 тысяч украинцев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

На территорию Белорусии с 24 февраля 2022 года прибыло свыше 305 тысяч украинцев. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.

«С 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 305 496 граждан Украины», — говорится в сообщении.

Как отметили в погранкомитете, большая часть украинцев, 224 тысячи, приехала в республику через Польшу. Также свыше 58 тысяч человек въехали через Литву и почти 7 тысяч — через Латвию. Кроме того, почти 16 тысяч человек перешли белорусско-украинскую границу.

Ранее официальный представитель ведомства Антон Бычковский заявил, что Белоруссия готова возобновить международное сообщение с Украиной, прерванное в феврале 2022 года. Он уточнил, что пункты пропуска на белорусско-украинской границе со стороны Белоруссии продолжают функционировать.

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