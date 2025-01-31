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11:38, 31 января 2025Силовые структуры

В Москве 11-летняя внучка расправилась с бабушкой из-за запрета пойти на прогулку

В Москве 11-летняя внучка с ножом убила бабушку из-за запрета пойти гулять
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 11-летняя внучка с ножом расправилась со своей 75-летней бабушкой из-за запрета пойти гулять. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, девочка не ходит в школу и находится на домашнем обучении из-за проблем со здоровьем. Трагедия произошла 30 января. Тогда она находилась дома с бабушкой. После обеда ребенок захотел пойти на прогулку, но женщина ей запретила, потому что вечером должен был прийти репетитор. Из-за этого девочка разозлилась, пошла на кухню, взяла нож и ударила им бабушку в правый бок. Женщина упала, а девочка выбежала на улицу и стала кричать, что ее бабушка не выжила. Соседская девочки решила проверить ее слова и поднялась к ней домой. Там она увидела пенсионерку в крови и вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее сообщалось, что в Белгороде суд арестовал 44-летнего местного жителя, избившего до смерти отца.

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