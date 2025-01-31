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23:32, 31 января 2025Россия

В Нижегородской области завод приостановил отгрузку продукции после атаки дрона

Нижегородский завод «Сибур-Кстово» приостановил отгрузку после атаки дрона
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Shot

В Нижегородской области работы по устранению последствий падения обломков беспилотника ведутся на заводе «Сибур-Кстово», отгрузка продукции временно не производится. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе предприятия.

«После завершения работы сотрудников МЧС и других профильных служб будет проведена оценка состояния оборудования, выполнены необходимые ремонты и другие мероприятия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что «Сибур-Кстово» принимает меры для обеспечения потребителей продукцией со своих других предприятий.

Ранее в сети появилось видео с мощным пожаром на территории промзоны в Кстово. На записи видно огненное зарево и столбы дыма. По словам очевидцев, незадолго до возгорания они слышали звук пролета дрона.

Позже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что возгорание началось в результате падения обломков беспилотников. Пострадавших нет.

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