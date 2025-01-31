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04:46, 1 февраля 2025Мир

В Польше предложили ввести взнос за вступление в Евросоюз

Министр финансов Польши Пелчинская-Наленч предложила взнос за вступление в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Министр финансов и региональной политики Польши Катажина Пелчинская-Наленч предложила ввести взнос за вступление в Европейский союз (ЕС), передает Euractiv.

Источники издания отметили нестабильную бюджетную ситуацию в странах блока и заявили о срочной необходимости поиска новых источников дохода. Рассматривается также вариант увеличения взносов для стран-членов Евросоюза.

Польский министр призвала к «всеобъемлющей инвестиционной политике» в Европе. Она предложила также ввести цифровой налог и создать общий инвестиционный фонд в качестве возможности для пополнения бюджета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что потребует от стран-членов НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП. По его словам, подобную меру для развития Североатлантического альянса «необходимо было принять уже давно».

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