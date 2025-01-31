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11:27, 31 января 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали Зеленского за слова о Байдене

Депутат Рады Дубинский раскритиковал Зеленского за слова о Байдене
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский занимается критикой бывшего президента США Джо Байдена за конфликт с Россией и отсутствие подготовки к нему. Об этом написал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Потужный продолжает шляться по интервью и там поливать говном Байдена, который вдруг стал во всем виноват. (...) И в том, что Владимир Александрович провалил к ней подготовку», — написал нардеп.

По его словам, если со своего поста уйдут канцлер Германии Олаф Шольц или президент Франции Эммануэль Макрон, Зеленский будет критиковать и их.

«Всех обосрет, все будут виноваты. Такой уж человек», — написал украинский депутат.

Ранее Дубинский написал, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не считает Владимира Зеленского президентом Украины. По его словам, на текущий момент Зеленский используется как «затычка» для разрешения ситуации и урегулирования украинского конфликта.

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