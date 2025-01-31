На Украине рассказали об отношении администрации Трампа к Зеленскому

Депутат Дубинский: в администрации Трампа не считают Зеленского президентом

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не считает Владимира Зеленского президентом Украины. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Зеленский — в глазах этой администрации Белого Дома — нелегитимен. Договариваться с ним о чем-либо, тем более, о пересохранении на "второй" срок никто не хочет», — подчеркнул он.

По словам Дубинского, на текущий момент Зеленский используется как «затычка» для разрешения ситуации и урегулирования украинского конфликта.

Ранее издание Independent написало, что Владимир Зеленский потребовал от американского лидера Дональда Трампа привлечь Киев к переговорам с РФ. Как написали журналисты, Зеленский выразил уверенность, что при новом президенте США возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине.

До этого сам Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский захотел воевать, и поэтому не удалось заключить соглашение по урегулированию конфликта. Также глава США высказался о Зеленском фразой «Он не ангел».