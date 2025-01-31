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13:47, 31 января 2025Россия

В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о вспышке Эболы в Африке

Роспотребнадзор сообщил о контроле над информацией о вспышке Эболы в Конго
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки Эбола в Конго. Об этом говорится в комментарии пресс-службы ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Случаи заболевания лихорадкой в африканской стране были зафиксированы с 10 по 22 января 2022 года. Из 12 заразившихся, по данным Роспотребнадзора, 8 случаев оказались летальными.

«Информация о случаях заболевания, предполагаемо вызванного вирусом Эбола в Конго, находится на контроле специалистов Роспотребнадзора. Проводится постоянный мониторинг для исключения возможных эпидемиологических рисков», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что Роспотребнадзор взаимодействует с африканскими станами для мониторинга и изучения инфекций, среди которых есть геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург.

Ранее сообщалось о возможной утечке опасных вирусов из лабораторий в Африке. В этой связи на пунктах пропуска на территорию России заработала автоматизированная система «Периметр», позволяющая выявлять людей с признаками инфекции.

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