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14:20, 29 января 2025Россия

В России отреагировали на возможную утечку опасных вирусов из лабораторий в Африке

Роспотребнадзор: Ситуация с возможной утечкой вирусов в ДРК контролируется
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ситуация с возможной утечкой опасных вирусов из лабораторий в Демократической Республике Конго (ДРК) в Африке находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении санитарной службы.

Как рассказали в Роспобребнадзоре, в Национальном институте биомедицинских исследований в городе Гома расположена лаборатория, в которой хранятся образцы возбудителей геморрагических лихорадок, в том числе вируса Эбола. Из-за вооруженного конфликта в ДРК на объекте зафиксированы отключения электричества, что способно привести к утечкам опасных патогенов.

В санитарной службе заявили, что лаборатория финансируется Агентством США по международному развитию и французским Фондом Мерье. «Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает безответственный подход стран Запада при работе с опасными инфекциями на территории третьих стран, когда биологические объекты создаются без надлежащей инфраструктуры и бесконтрольно накапливают образцы возбудителей опасных болезней», — отмечается в сообщении.

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В Роспотребнадзоре добавили, что для своевременного реагирования на инфекционные угрозы более 150 африканских специалистов прошли обучение российским методикам лабораторной диагностики биологических угроз. Кроме того, в Бурунди, Уганду и Республику Конго доставлены мобильные лаборатории санитарной службы. Кроме того, на пунктах пропуска на территорию России работает автоматизированная система «Периметр», позволяющая выявлять людей с признаками инфекции.

Ранее в санитарной службе отреагировали на ситуацию с неизвестной болезнью из Индии, жертвами которой стали 17 человек. К симптомам отнесли лихорадку, тошноту и слабость.

ЖЗЛ
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