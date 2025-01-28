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12:07, 28 января 2025Россия

В Роспотребнадзоре высказались о неизвестной болезни из Индии

Роспотребнадзор заявил о контроле ситуации с неизвестной болезнью из Индии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ситуация с неизвестной болезнью из Индии находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Об этом в Роспотребнадзоре заявили «Ленте.ру».

Как рассказали в службе, в России есть штат квалифицированных специалистов, которые выявляют риски и принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности россиян.

«Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор», — высказались в службе о ситуации с болезнью.

Отмечается, что в Индии заболели почти 40 граждан страны, жертвами болезни стали 17 человек — все они были членами трех семей. К симптомам неизвестной болезни отнесли лихорадку, тошноту и слабость, у жертв был обнаружен отек мозга.

Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с летальными случаями из-за лихорадки Марбург.

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