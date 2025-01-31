В России 30 украинских боевиков предстанут перед судом за теракт в Курской области

В Москве осудят 30 украинских боевиков, незаконно вторгшихся в Курскую область

Во 2-й Западный окружной военный суд направлены девять уголовных дел в отношении 30 украинских боевиков, которые незаконно вторглись на территорию Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

По версии следствия, в августе – сентябре 2024 года украинские боевики с использованием оружия и взрывных устройств незаконно пересекли границу России и вторглись в Курскую область для осуществления терактов. В частности, они неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и местным жителям, а также минировали дороги и участки, чтобы препятствовать их эвакуации.

В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Им предъявлено обвинение по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший наступление тяжких последствий») УК РФ.

Ранее в тот же суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона, который обвиняется во вторжении в Курскую область.