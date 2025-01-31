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12:48, 31 января 2025Россия

В России бывший атаман потратил миллионы из бюджета на организацию корпоративов

В Краснодаре экс-атаман Шмельков потратил почти 8 млн из бюджета на корпоративы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодаре бывший атаман Юрий Шмельков потратил почти восемь миллионов рублей из краевого бюджета на организацию корпоративов и премии сотрудникам. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

По сведениям российского издания, экс-чиновник выписывал подчиненным огромные премии — доходило и до 90 тысяч рублей. Шмельков брал эти средства из сэкономленных на зарплатах уволившихся работников.

Как утверждает Kub Mash, деньги чаще всего доставались командирам дружин и бухгалтеру. Те поведали, что часть бонусов иногда сдавали в общий счет и проводили на них корпоративные мероприятия. Один из сотрудников Шмелькова опубликовал после увольнения в сети фотографии и видео с праздников.

Казачьему обществу уже назначили штраф в 348 тысяч рублей и обязали вернуть всю сумму. Преемник Шмелькова Андрей Белоусов, комментируя ситуацию, отметил, что сорил бюджетом предшественник, а разбираться придется ему.

Ранее сообщалось, что в Бурятии судебные приставы взыскали бюджетные 1,5 миллиона рублей, потраченные бухгалтером в казино.

ЖЗЛ
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