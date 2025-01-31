Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 31 января 2025Россия

В России «полгорода» соберется на похоронах ушедшего на СВО мясника

В Волгограде похоронят бойца СВО, его жена ожидает наплыва желающих проститься
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В Волгограде пройдут похороны участника специальной военной операции (СВО). По словам жены бойца, прощание с ним будет носить массовый характер, сообщает сетевое издание V1.RU.

По словам россиянки, горожанин около года собирался отправиться в зону боевых действий. Когда он все-таки принял окончательное решение, то попал в одно из мотострелковых подразделений. Мужчины не стало 25 ноября прошлого года — через два месяца после начала службы.

До отправки на СВО солдат работал в мясном цехе. Его жена отмечает, что он имел большой круг общения — многие из них приедут проститься с бойцом, уточнила вдова. «На похороны уже собирается полгорода», — сказала женщина.

Ранее в одном из уральских сел образовалась пробка из-за похорон бойца СВО. Церемония прощания с военнослужащим прошла в местном клубе, припаркованные автомобили выстроились в вереницу, растянувшуюся на сотни метров. Перед отправкой тела на кладбище образовался затор.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      Российские войска продвинулись к границам Днепропетровской области

      Стало известно об атаке украинских БПЛА на российский регион

      Четыре новых моста собрались построить в Петербурге

      В Кремле заявили об уведомлении США России по катастрофе с самолетом

      Группа бойцов ВСУ сдалась в плен под Красноармейском

      Удачливая женщина сделала себе подарок на Рождество и разбогатела на 98 миллионов рублей

      ХАМАС освободит граждан США и Франции

      Популярная певица снялась для журнала в нижнем белье

      Раскрыт план НАТО против России в Балтийском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше