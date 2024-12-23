В российском селе образовалась пробка из-за похорон бойца СВО

В уральском селе образовалась пробка из-за похорон участника СВО

В уральском селе образовалась пробка из-за похорон участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Егоршинские вести».

О смерти уроженца Липино Ивана Самочернова односельчане узнали в минувшую пятницу, 20 декабря. На прощание с военнослужащим съехалось много людей, в том числе сотрудники военкомата. Один из них рассказал, что ефрейтор получил множественные осколочные ранения во время атаки беспилотников.

Церемония прощания с бойцом прошла в местном клубе, припаркованные автомобили выстроились в вереницу, растянувшуюся на сотни метров, отмечает издание. Перед отправкой тела на кладбище в селе образовался затор. Ивана Самочернова похоронили с воинскими почестями.

Ранее жители Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь на похоронах еще одного бойца СВО. Мужчина пожертвовал собой, чтобы спасти 150 сослуживцев.