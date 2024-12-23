Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 23 декабря 2024Россия

В российском селе образовалась пробка из-за похорон бойца СВО

В уральском селе образовалась пробка из-за похорон участника СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

В уральском селе образовалась пробка из-за похорон участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Егоршинские вести».

О смерти уроженца Липино Ивана Самочернова односельчане узнали в минувшую пятницу, 20 декабря. На прощание с военнослужащим съехалось много людей, в том числе сотрудники военкомата. Один из них рассказал, что ефрейтор получил множественные осколочные ранения во время атаки беспилотников.

Церемония прощания с бойцом прошла в местном клубе, припаркованные автомобили выстроились в вереницу, растянувшуюся на сотни метров, отмечает издание. Перед отправкой тела на кладбище в селе образовался затор. Ивана Самочернова похоронили с воинскими почестями.

Ранее жители Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь на похоронах еще одного бойца СВО. Мужчина пожертвовал собой, чтобы спасти 150 сослуживцев.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На территории бывшего завода в России произошел взрыв. Есть жертвы и пострадавшие

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      ВТБ профинансирует ВСМ Москва — Петербург на сотни миллиардов рублей

      Синоптик сообщил об аномальной погоде на большей части России

      YouTube практически заблокирован в России. Когда он станет полностью недоступен?

      Путин назвал системную задачу России

      В российском регионе нашли тело бывшего замглавы УФСКН

      «Потомки древних вавилонян» били и морили родственницу голодом из-за брака с россиянином

      Рост цен на хлеб в России объяснили

      Российский юрист рассказал о сроке для поджигателей банкоматов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше