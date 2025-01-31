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12:55, 31 января 2025Экономика

В России резко вырос срок ипотеки

Банки.ру: Средний срок ипотеки в России за год вырос на 7 лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам 2024 года средний срок ипотеки в России увеличился на семь лет и достиг 30 лет. О резком росте показателя говорится в исследовании финансового маркетплейса «Банки.ру», передает «РИА Новости».

Также выяснилось, что средний чек ипотеки, оформленной на маркетплейсе, за указанный период снизился на четыре процента, до 4,3 миллиона рублей. Снизилось и количество оставленных заявок — на 49 процентов по сравнению с 2023 годом. В то же время средний первоначальный взнос за год вырос — на три процентных пункта, до 28 процентов.

Структура распределения запрошенных сумм почти не изменилась. Чаще всего россияне брали кредиты на сумму от одного до трех миллионов рублей — 43 процента. На долю кредитов на более чем шесть миллионов пришлось 14 процентов.

Ранее представители строительной отрасли предложили создать льготную ипотеку для пар, которые обещают родить ребенка. Мера поддержки нацелена как на повышение демографии, так и на помощь девелоперам.

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