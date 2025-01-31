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11:55, 31 января 2025Россия

В России семилетний ребенок с инвалидностью посинел во время кормления и не выжил

В Шушарах ребенок с инвалидностью посинел во время кормления и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В петербургском поселке Шушары семилетний ребенок с инвалидностью посинел во время кормления и не выжил. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского телеканала, мальчик не мог ходить самостоятельно. Ребенок находился на зондированном питании. В момент приема пищи ему внезапно стало плохо. Прибывшие медики не смогли его реанимировать.

Соседи отзывались о семье мальчика положительно. Его отец — пилот гражданской авиации, мать — домохозяйка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося, узнал 78.ru.

До этого сообщалось, что в Москве женщина бросила ребенка-инвалида в столовой и ушла искать работу.

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