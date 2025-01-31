В России семилетний ребенок с инвалидностью посинел во время кормления и не выжил

В Шушарах ребенок с инвалидностью посинел во время кормления и не выжил

В петербургском поселке Шушары семилетний ребенок с инвалидностью посинел во время кормления и не выжил. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям российского телеканала, мальчик не мог ходить самостоятельно. Ребенок находился на зондированном питании. В момент приема пищи ему внезапно стало плохо. Прибывшие медики не смогли его реанимировать.

Соседи отзывались о семье мальчика положительно. Его отец — пилот гражданской авиации, мать — домохозяйка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося, узнал 78.ru.

До этого сообщалось, что в Москве женщина бросила ребенка-инвалида в столовой и ушла искать работу.