В России упала сумма запрашиваемого кредита

«Известия»: Сумма запрашиваемого кредита в России снизилась на 10 %

В 2024 году россияне на 10 процентов снизили сумму займа, который они запрашивали у банка. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на маркетплейсе «Финуслуги».

Размер необеспеченной ссуды, которую они рассчитывали получить у кредитной организации в минувшем году составил 574,7 тысячи рублей, в то время как в 2023 году речь шла о 632,5 тысячи. В январе наступившего года тенденция продолжилась и размер займа опустился еще на десять процентов.

Как заявила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева в прошлом году россияне не ограничились изучением предлагаемых им банком условий, но проявили больше внимания к таким вопросам как сроки обслуживания обязательств, долговая нагрузка и прочее.

В 2024 году российские банки резко снизили выдачу потребительских кредитов гражданам. Оказалось, что соответствующий показатель сократился на 25 процентов — с 7,6 до 5,8 триллиона рублей.