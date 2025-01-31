Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:08, 31 января 2025Экономика

В России упала сумма запрашиваемого кредита

«Известия»: Сумма запрашиваемого кредита в России снизилась на 10 %
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В 2024 году россияне на 10 процентов снизили сумму займа, который они запрашивали у банка. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на маркетплейсе «Финуслуги».

Размер необеспеченной ссуды, которую они рассчитывали получить у кредитной организации в минувшем году составил 574,7 тысячи рублей, в то время как в 2023 году речь шла о 632,5 тысячи. В январе наступившего года тенденция продолжилась и размер займа опустился еще на десять процентов.

Как заявила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева в прошлом году россияне не ограничились изучением предлагаемых им банком условий, но проявили больше внимания к таким вопросам как сроки обслуживания обязательств, долговая нагрузка и прочее.

В 2024 году российские банки резко снизили выдачу потребительских кредитов гражданам. Оказалось, что соответствующий показатель сократился на 25 процентов — с 7,6 до 5,8 триллиона рублей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи установили личности совершивших расправы над россиянами бойцов ВСУ. Один из них дал признательные показания

      Подполье сообщило об ударе по объекту с техникой НАТО в Полтавской области

      Любителей кофе предупредили о возможной опасности этого напитка для мозга

      Российский морпех рассказал об изменениях в действиях ВСУ под Суджей

      В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа после авиакатастрофы в Вашингтоне

      В МИД России рассказали о процессе исключения «Талибана» из списка террористов

      Российский налетчик предстанет перед судом за расправу над женщиной 22 года назад

      В российском регионе объявили штормовое предупреждение

      В США заявили об отклонении вертолета от маршрута перед столкновением

      Украина попыталась отменить концерт российской певицы в Словакии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше