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18:31, 31 января 2025Россия

В России впервые сообщили о штрафе за мем о чайлдфри

Полиция Севастополя впервые в России сообщила о штрафе за мем о чайлдфри
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Полиция Севастополя впервые в России сообщила о штрафе за мем о чайлдфри. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального УМВД.

Как рассказали в полиции, силовики мониторили «виртуальное пространство» и наткнулись на публикации жительницы города. В некоторых полицейские усмотрели проявление мизантропических взглядов, а в одной из картинок — высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни.

Судя по скриншотам, предоставленным полицией, мизантропию силовики увидели в фотографиях среднего пальца, который показывают зарубежные актеры, а пропаганду чайлдфри — в картинке с режиссером Квентином Тарантино и его «цитатой» в которой являющийся отцом двоих детей и приостановивший ради них карьеру режиссер «заявляет», будто предпочитает снимать фильмы, а не «делать детей». Также из публикации севастопольской полиции следует, что жительница города публиковала мемы еще до принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри и не удалила их после вступления закона в силу. Суд постановил оштрафовать россиянку на 50 тысяч рублей.

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Согласно информации из открытых источников, сообщение полиции Севастополя стало первой официальной публикацией о штрафе именно за «пропаганду отказа от деторождения». При этом, по той же статье в городе уже штрафовали другого местного жителя. В его публикациях увидели пропаганду ЛГБТ (Признано экстремистским и запрещено в РФ).

По административной статье о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отказа от деторождения предусмотрены штрафы для физических лиц от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных — от 100 тысяч до 800 тысяч, а юридические лица могут получить штраф в размере от 800 тысяч до 5 миллионов рублей. Наказание для граждан России и иностранцев одинаковое, но последних могут выслать из страны или вместо штрафа арестовать на 15 суток, а уже затем выслать.

ЖЗЛ
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