Квентин Тарантино рассказал о планах на свой последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что снимет финальный фильм после 2026 года

Культовый режиссер Квентин Тарантино заявил, что займется съемками своего финального фильма не раньше 2026 года. Об этом сообщает издание Variety.

Кинематографист пояснил, что не вернется к производству фильмов до того, как его сыну исполнится шесть лет. Тарантино впервые стал отцом в 2020 году, а в 2022-м у режиссера и его супруги Даниэлы Пик родилась дочь.

«Я не стану возвращаться в кино, когда дети еще слишком малы, чтобы что-то понять. Я не хочу снимать фильм, пока моему сыну не исполнится хотя бы шесть лет. Тогда он будет знать, что происходит, и эти воспоминания останутся с ним на всю жизнь», — объяснил Квентин.

Свою двухлетнюю дочь режиссер назвал гением и отметил, что она и так все поймет. Тарантино также сообщил, что в настоящее время занят созданием театральной постановки.

«Для меня театр — настоящий вызов. А кино... во что сейчас превратились фильмы? На вторую неделю проката их уже можно посмотреть по телевизору. Индустрия была паршивой еще в 1997 году, а 2019-й был последним годом кинематографа», — считает режиссер.

В 2023 году Тарантино предположил, что станет писателем после завершения карьеры режиссера. Квентин подтвердил, что уже закончил работу над сценарием картины «Кинокритик», которая станет его финальным фильмом.

Ранее стали известны новые подробности грядущего фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Съемочный процесс стартует в ближайшие месяцы, а выход картины в прокат назначен на 17 июля 2026 года.