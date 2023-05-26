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17:57, 26 мая 2023Культура

Квентин Тарантино рассказал о планах стать писателем

Квентин Тарантино предположил, что станет писателем после завершения карьеры режиссера

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино предположил, что станет писателем после того, как закончит работать над своим последним фильмом «Кинокритик». Постановщик поделился планами на жизнь в интервью для Deadline.

Он подчеркнул, что не планирует окончательно уходить из киноиндустрии. 60-летний кинематографист не исключил возможности того, что займется созданием сериала или короткометражного фильма. По словам Тарантино, он также мог бы попробовать написать книгу или поставить пьесу.

Кроме того, в беседе с Deadline постановщик раскритиковал онлайн-кинотеатры и назвал проекты стриминговых сервисов «работой впустую». Тарантино сказал, что не понимает, какую роль стриминг-платформы выполняют в современной индустрии развлечений.

Ранее Квентин Тарантино раскрыл подробности сюжета своего последнего фильма «Кинокритик». Он рассказал, что кинолента будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие картины будет происходить в Калифорнии в 1977 году и будет основано «на парне, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит».

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Сергей Равин
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