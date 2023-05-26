Квентин Тарантино рассказал о планах стать писателем

Квентин Тарантино предположил, что станет писателем после завершения карьеры режиссера

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино предположил, что станет писателем после того, как закончит работать над своим последним фильмом «Кинокритик». Постановщик поделился планами на жизнь в интервью для Deadline.

Он подчеркнул, что не планирует окончательно уходить из киноиндустрии. 60-летний кинематографист не исключил возможности того, что займется созданием сериала или короткометражного фильма. По словам Тарантино, он также мог бы попробовать написать книгу или поставить пьесу.

Кроме того, в беседе с Deadline постановщик раскритиковал онлайн-кинотеатры и назвал проекты стриминговых сервисов «работой впустую». Тарантино сказал, что не понимает, какую роль стриминг-платформы выполняют в современной индустрии развлечений.

Ранее Квентин Тарантино раскрыл подробности сюжета своего последнего фильма «Кинокритик». Он рассказал, что кинолента будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие картины будет происходить в Калифорнии в 1977 году и будет основано «на парне, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит».