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19:25, 27 января 2025Культура

Раскрыты подробности съемок нового фильма Нолана

Режиссер Кристофер Нолан будет снимать фильм «Одиссея» на сицилийском острове
Андрей Шеньшаков

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Стали известны новые подробности грядущего фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, большая часть съемок эпической картины пройдет на сицилийском острове Фавиньяна, известном как «козий остров». Именно там, согласно Гомеру, Одиссей высадился со своей командой, чтобы восполнить запасы пищи. Сообщается, что часть съемок пройдет на Эолийских островах, в Великобритании и Марокко.

Также инсайдер сообщил, что съемочный процесс фильма Нолана стартует уже в ближайшие месяцы. Дата выхода «Одиссея» в прокат назначена на 17 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что студия Universal Pictures подтвердила информацию о том, что следующим проектом Кристофера Нолана станет экранизация поэмы античного автора Гомера. Жанр фильма определен как «мифический боевик-эпопея».

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