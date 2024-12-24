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15:31, 24 декабря 2024Культура

Нолан экранизирует поэму Гомера

Режиссер Кристофер Нолан экранизирует поэму Гомера «Одиссея»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Кристофер Нолан

Кристофер Нолан. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Новым фильмом британского и американского режиссера Кристофера Нолана будет «Одиссея». Об этом студия Universal Pictures сообщила в соцсети X.

Действие оригинальной поэмы Гомера разворачивается в VIII веке до нашей эры, сюжет повествует о приключениях героя по имени Одиссей во время его возвращения на родину — остров Итака. «Это мифический боевик-эпопея, снятый в разных частях света с использованием новой кинотехнологии IMAX», — говорится в сообщении.

Картина должна выйти в мировой прокат 17 июля 2026 года.

Ранее Кристофер Нолан назвал «Гладиатор 2» Ридли Скотта лучшим фильмом года.

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