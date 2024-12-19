Нолан назвал лучший фильм года

Кристофер Нолан назвал «Гладиатор 2» лучшим фильмом года

Британский и американский режиссер Кристофер Нолан назвал «Гладиатор 2» Ридли Скотта лучшим фильмом года. Об этом пишет Variety.

Кинематографист отметил, что сиквел стал «свидетельством гениальности Скотта». «Эффект заключается не только в развлечении, но и в том, чтобы подтолкнуть нас к осознанию тем фильма. Мало кто из режиссеров когда-либо работал так незаметно на нескольких уровнях. От "Бегущего по лезвию" до "Тельмы и Луизы" и "Гладиатора 2" — визуальная насыщенность работ Скотта служит фоном для их тематической ясности», — добавил он.

Ранее стало известно, что Кристофер Нолан получил титул рыцаря от короля Великобритании Карла III. Его супруга продюсер Эмма Томас была удостоена титула леди.