Король Великобритании наградил Кристофера Нолана титулом

Кристофер Нолан получил рыцарский титул, его жена продюсер Эмма Томас — леди

Режиссер Кристофер Нолан, автор нашумевшего фильма «Оппенгеймер» и других кинохитов, получил титул рыцаря от короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает издание The Independent.

Церемония посвящения постановщика в рыцари состоялась в Букингемском дворце. Нолан сообщил журналистам, что монарх Карл III сказал, что ему понравился «Оппенгеймер».

«Было очень приятно слышать, что король Великобритании знает о нашей картине. И он надеялся, что я восприму это как стимул к еще большему развитию», — рассказал режиссер.

Его супруга продюсер Эмма Томас, которая также была удостоена титула леди, призналась, что не могла поверить в такую честь.

«Даже мечтать не могла о чем-то подобном. А еще более значимым стало для меня, что я нахожусь здесь вместе со своим супругом», — сообщила Томас.

Ранее стало известно, что Нолан уже работает над своим новым проектом. Пока детали сюжета держатся в тайне, но сообщалось, что каст фильма пополнят звезды первой величины. Другая работа культового британского режиссера, научно-фантастический фильм «Интерстеллар», внезапно установила новый рекорд, выйдя в повторный прокат.