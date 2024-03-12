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18:02, 12 марта 2024Культура

Кристофер Нолан начал работу над новым фильмом

Режиссер Кристофер Нолан приступил к работе над сценарием своего нового фильма

Фото: Mike Blake / Reuters

Британский и американский режиссер Кристофер Нолан приступил к работе над сценарием своего нового фильма. Об этом пишет портал Puck.

При этом не уточняется, о чем будет следующая работа кинематографиста.

Ранее Кристофер Нолан получил «Оскар» за режиссуру фильма «Оппенгеймер». Драму номинировали в 13 категориях, в семи из которых она одержала победу. Картину признали лучшей за актерскую и операторскую работу, режиссуру, монтаж и музыку. «Оппенгеймер» также получил премию киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм года».

В ноябре режиссер сообщил о своем решении не приступать к новым проектам до окончания забастовок сценаристов и актеров в Голливуде в знак солидарности с бастующими.

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      Варвара Кошечкина
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