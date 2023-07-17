Кристофер Нолан решил не снимать новые фильмы до окончания забастовок

Кристофер Нолан решил не приступать к новым проектам до окончания забастовок в Голливуде

Режиссер Кристофер Нолан принял решение не приступать к новым проектам до окончания забастовок сценаристов и актеров в Голливуде в знак солидарности с бастующими. Об этом он рассказал в беседе с BBC.

На вопрос журналистки, намеревается ли Нолан приступать к работе над новым фильмом в период забастовок, он ответил отрицательно. «Нет, точно нет. Крайне важно, чтобы все понимали — это ключевой момент в отношениях между работниками индустрии и Голливудом», — подчеркнул кинематографист.

Нолан также отметил, что речь идет об актерах, которые не задействованы в постоянных проектах, а также о штатных сценаристах телевизионных программ, «пытающихся содержать семью и сохранить еду на столе».

Ранее режиссер рассказал, что предложил своей дочери Флоре сняться в эпизодической роли в фильме «Оппенгеймер».

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале своей забастовки. Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились 12 дней, окончились неудачей. До этого крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат решили устроить сценаристы Голливуда. Контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истек 1 мая. Актеры и сценаристы впервые бастуют одновременно с 1960 года.