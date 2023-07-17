Дочь Кристофера Нолана снялась в фильме «Оппенгеймер»

Кристофер Нолан сообщил, что его дочь снялась в эпизодической роли в фильме «Оппенгеймер»

Режиссер Кристофер Нолан в интервью The Telegraph рассказал, что предложил своей дочери Флоре сняться в эпизодической роли в фильме «Оппенгеймер».

По его словам, ему нужен был «кто-то, кто появится в небольшом экспериментальном и спонтанном отрывке».

Режиссер добавил, что эпизодический персонаж его дочери погибает в фильме. По его словам, то, что он убил собственную дочь в картине, может показаться некоторым странным. Нолан заявил, что тем самым он хотел показать реальные последствия взрыва атомной борьбы.

Ранее стало известно, что «Оппенгеймер» получил возрастной рейтинг «R» (для лиц не моложе 17 лет). Сюжет фильма, главную роль в котором исполнит звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, будет посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.