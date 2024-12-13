Стало известно о переносе съемок третьей части «Гладиатора»

Фильм Ридли Скотта «Гладиатор 3» начнут снимать не раньше 2026 года

Третью часть эпического исторического боевика «Гладиатор» начнут снимать только в 2026 году. Информация об этом появилась в издании Production Weekly.

По сведениям журналистов, съемки триквела пройдут в Марокко и на Мальте. Главную роль в картине, как и во второй части, сыграет Пол Мескал. Скорее всего, основная причина переноса — как раз плотный график актера. Сейчас, по данным СМИ, он готовится сыграть музыканта Пола Маккартни в байопике о группе The Beatles.

Ранее режиссер Ридли Скотт заявлял, что уже начал работу над сценарием третьей части. Подробности сюжета продолжения культового фильма пока неизвестны.