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20:47, 13 декабря 2024Культура

Стало известно о переносе съемок третьей части «Гладиатора»

Фильм Ридли Скотта «Гладиатор 3» начнут снимать не раньше 2026 года
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Гладиатор 2»

Третью часть эпического исторического боевика «Гладиатор» начнут снимать только в 2026 году. Информация об этом появилась в издании Production Weekly.

По сведениям журналистов, съемки триквела пройдут в Марокко и на Мальте. Главную роль в картине, как и во второй части, сыграет Пол Мескал. Скорее всего, основная причина переноса — как раз плотный график актера. Сейчас, по данным СМИ, он готовится сыграть музыканта Пола Маккартни в байопике о группе The Beatles.

Ранее режиссер Ридли Скотт заявлял, что уже начал работу над сценарием третьей части. Подробности сюжета продолжения культового фильма пока неизвестны.

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