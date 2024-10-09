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15:39, 9 октября 2024Культура

Ридли Скотт начал работу над третьим «Гладиатором»

Режиссер Ридли Скотт рассказал о работе над третьей частью «Гладиатора»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Ридли Скотт, режиссер культового фильма «Гладиатор» и второй части картины, которая выйдет на экраны в ноябре, рассказал о работе над третьим проектом в кинофраншизе. Слова постановщика передает портал Gamesradar со ссылкой на печатную версию журнала Total Film.

В интервью Скотт признался, что у него уже есть несколько страниц готового сценария к следующему «Гладиатору».

«У меня на руках уже восемь страниц. Можно сказать, что у меня есть начало очень хорошего пути, по которому мне предстоит пойти», — сообщил Ридли.

Ранее сообщалось, что режиссер назвал свой любимый фильм всех времен.

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      Андрей Шеньшаков
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