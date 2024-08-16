Ридли Скотт назвал свой фильм самым любимым из всех

Ридли Скотт поделился списком своих любимых картин всех времен. Среди них оказался один его фильм. Об этом режиссер рассказал проекту Letterboxd на премьере новой части «Чужого».
На вопрос журналиста о том, какие 4 фильма он считает своими любимыми, Ридли Скотт назвал «Космическую одиссею», «Звёздные войны», «Борьбу за огонь» и «Бегущего по лезвию». Последнюю картину, вышедшую в 1982 году, постановщик снял сам.
Ранее стали известны подробности нового фильма по франшизе «Чужой», которую критики уже успели назвать лучшей картиной Скотта за последние годы.