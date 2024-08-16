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16:25, 16 августа 2024Культура

Ридли Скотт назвал свой фильм самым любимым из всех

Режиссер Ридли Скотт назвал своего «Бегущего по лезвию» любимым фильмом
Ридли Скотт

Ридли Скотт. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Ридли Скотт поделился списком своих любимых картин всех времен. Среди них оказался один его фильм. Об этом режиссер рассказал проекту Letterboxd на премьере новой части «Чужого».

На вопрос журналиста о том, какие 4 фильма он считает своими любимыми, Ридли Скотт назвал «Космическую одиссею», «Звёздные войны», «Борьбу за огонь» и «Бегущего по лезвию». Последнюю картину, вышедшую в 1982 году, постановщик снял сам.

Ранее стали известны подробности нового фильма по франшизе «Чужой», которую критики уже успели назвать лучшей картиной Скотта за последние годы.

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      Андрей Шеньшаков
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