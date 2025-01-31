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18:13, 31 января 2025Россия

В России высказались о правах священников на СВО

РПЦ и Минобороны начали работу над установлением статуса священников на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) и Минобороны России (МО РФ) начали работу над установлением статуса военного духовенства, в том числе священников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Готовится соответствующий законопроект, пишет «Коммерсант».

Как заявила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега), на сегодняшний день правовое регулирование должности помощника командира воинской части по работе с верующими военнослужащими имеет изъяны.

Она призвала законодательно закрепить, кому будут подчиняться священники. По ее мнению, оставаясь в иерархическом подчинении высшему духовенству, они должны выполнять требования, установленные договорами с воинскими частями. При этом игуменья указала на необходимость предоставления социальных гарантий военным священникам, а также о запрете получения ими оружия.

Кроме того, было предложено повысить «размер содержания военного духовенства», которое сейчас составляет 55 тысяч рублей.

Ранее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил о необходимости в пять раз увеличить число военных священников. В зоне СВО сейчас работают около 300 священников.

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