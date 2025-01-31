В российском городе переезжающим из аварийного дома выдали непригодные для жизни квартиры

СК проверит ситуацию с выдачей шахтерцам непригодных для жизни квартир

Жителям Шахтерска Сахалинской области, переезжающим из аварийного дома, выдали непригодные для жизни квартиры. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

В июне 2024 года при переселении из аварийного дома гражданам в качестве альтернативного жилья предоставили здание, в котором отделочные материалы потолочных перекрытий пришли в негодность, а подвал и придомовая территория на протяжении длительного времени затапливаются фекальными водами. Между тем устранять проблемы, уточнили в пресс-службе СК, никто не спешит, а жалобы жильцов в различные инстанции результатов не дали.

По факту нарушения прав жильцов возбудили уголовное дело. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Сахалинской области Бэликто Балдоржиевича Базарова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот же день стало известно, что СК заинтересовался потрескавшимся домом в Ростове-на-Дону, который не признают аварийным. По словам жильцов, во всех инстанциях, куда они обращались, экспертизу предлагают провести за свой счет, однако средств на это у собственников не хватает.