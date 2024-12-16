СК заинтересовался потрескавшимся домом в российском городе

В Ростове-на-Дону СК проверит ситуацию с эвакуацией жильцов потрескавшегося дома

В Ростове-на-Дону из-за трещины, образовавшейся в стене коммуналки, пришлось экстренно эвакуировать жильцов. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете России (СКР), передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в многоквартирном доме 1977 года постройки по улице Чехова. Услышав странные звуки, собственники выбежали из квартир и увидели прореху в стене. Оценив ситуацию, горожане оперативно покинули здание и вызвали спасателей. Однако прибывшие сотрудники городской администрации и департамента ЖКХ заключили, что угрозы дальнейшего обрушения конструкций нет, и вернули жильцов обратно. «Между вторым и третьим подъездами отслоилась штукатурка, в деформационном шве образовалась трещина», — заявил мэр города Алексей Логвиненко.

По словам самих квартировладельцев, таких трещин в пятиэтажке несколько, и постройка давно разваливается. Тем не менее аварийным здание не признают. В инстанциях экспертизу предлагают провести самим ростовчанам за свой собственный счет — средств на это у собственников не хватает.

По факту произошедшего местное управление СК организовало процессуальную проверку. Доложить об ее ходе и обстоятельствах поручил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее СК взял на карандаш ситуацией с расселением обветшалого дома в Находке. Здание трещит по швам: кровля разваливается, межпанельные швы расходятся, а подвал затоплен нечистотами. Из-за износа коммуникаций хозяева вынуждены вечно жить с обогревателями. От сырости по дому разрослась плесень.