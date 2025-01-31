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20:48, 31 января 2025Силовые структуры

В российском городе совершено вооруженное ограбление банка

МВД: В Екатеринбурге мужчина в маске и с пистолетом ограбил банк на 7 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге вооруженный налетчик совершил ограбление банка. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

Мужчина в маске и с предметом, внешне похожим на пистолет, ворвался в 19:16 по местному времени в помещение кредитной организации на проспекте Космонавтов. Он, угрожая оружием, потребовал от сотрудников наличность. В результате налетчик унес порядка семи миллионов рублей, точный ущерб устанавливается.

Начальник управления МВД по Свердловской области Александр Мешков направил усиленную следственно-оперативную группу полиции и криминалистов на место преступления. Сыщики уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения и ведут опрос очевидцев нападения.

В настоящее время силовики проверяют на причастность к ограблению ранее судимых граждан, состоящих на оперативных учетах, и приезжих, отметил Горелых.

28 января сообщалось, что в Чебоксарах арестован мужчина, который с помощью зажигалки ограбил магазин и унес две бутылки водки.

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