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13:24, 28 января 2025Силовые структуры

Россиянин с помощью зажигалки ограбил магазин и унес две бутылки водки

В Чебоксарах арестован мужчина, укравший с помощью зажигалки 2 бутылки водки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Чебоксарах арестован мужчина, который с помощью зажигалки ограбил магазин и унес две бутылки водки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, фигурант зашел в магазин, и угрожая продавцу зажигалкой в виде гранаты, украл две бутылки водки. На допросе в содеянном он признался.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 26-летний сотрудник продуктового магазина, который избил 32-летнего вора до разрыва селезенки. ЧП произошло в магазине, расположенном по Новгородской улице в Колпино. Там местный житель пытался украсть алкоголь, когда его заметил замдиректора. Он отобрал у вора бутылки и избил его. После этого незадачливый грабитель ушел домой. Дома ему стало плохо. На следующий день он вызвал скорую помощь. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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