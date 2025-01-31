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08:20, 31 января 2025Экономика

В российском регионе объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение на Камчатке
Александра Качан (Редактор)

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com

В Камчатском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высоких волн в акватории Тихого океана. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте регионального управления МЧС.

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что в первой половине ночи на субботу, 1 февраля, высота волн в акватории может составить до девяти метров. Ветровое волнение моря сохранится до вечера.

Ведомство подчеркивает, что волнение не угрожает расположенным на побережье населенным пунктам. Однако при нарушении правил судовождения в таких условиях повышается вероятность аварий, в связи с чем руководителям судоходных компаний рекомендуется принять меры предосторожности.

Ранее после шторма на береговой полосе Анапы зафиксировали новый выброс мазута, оставшегося после крушения танкеров. Повторные выбросы были обнаружены на 24 участках.

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