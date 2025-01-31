В российском регионе осудили мужчину за расправу над беременной 21 год назад

В Красноярске осудили мужчину за убийство беременной 21 год назад

В Красноярске осудили мужчину за расправу над беременной 21 год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 октября 2003 года мужчина пришел в торговый павильон на улице Партизана Железняка, где продавцом работала его знакомая. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант шнуром пережал ей горло и лишил возможности дышать. Она находилась на шестом месяце беременности. После преступления мужчина скрылся и впоследствии отрицал свою причастность. Он сказал, что провел ночь с другой девушкой.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи повторно изучили материалы дела. Им удалось опровергнуть алиби подозреваемого. Девушка рассказала, что мужчина пришел к ней поздно ночью и попросил за вознаграждение сообщить сотрудникам полиции, что они были вместе.

В результате проделанной работы его задержали 11 апреля 2024 года в Красноярске. Суд приговорил 44-летнего мужчину к 13 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности о задержанных за похищение знакомого в 1995 году.