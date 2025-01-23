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12:05, 23 января 2025Силовые структуры

Стали известны подробности о задержанных за похищение знакомого в 1995 году

Shot: Мотивом совершенного 30 лет назад в Петербурге убийства стала ревность
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Петербурге задержали трех членов банды, которые 30 лет назад похитили и закопали в лесу знакомого из-за ревности. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, в мае 1995 года Денис Н., Игорь У. и Олег Ш. похитили из дома своего товарища, жену которого ревновал один из бандитов. Они вывезли потерпевшего в лес в Ломоносовском районе Ленинградской области и расправились с ним. Тело сообщники закопали. Правоохранители искали банду 30 лет, собирая доказательства и разыскивая похитителей.

Отмечается, что один из задержанных уже был судим ранее. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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