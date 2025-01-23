Стали известны подробности о задержанных за похищение знакомого в 1995 году

Shot: Мотивом совершенного 30 лет назад в Петербурге убийства стала ревность

В Петербурге задержали трех членов банды, которые 30 лет назад похитили и закопали в лесу знакомого из-за ревности. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, в мае 1995 года Денис Н., Игорь У. и Олег Ш. похитили из дома своего товарища, жену которого ревновал один из бандитов. Они вывезли потерпевшего в лес в Ломоносовском районе Ленинградской области и расправились с ним. Тело сообщники закопали. Правоохранители искали банду 30 лет, собирая доказательства и разыскивая похитителей.

Отмечается, что один из задержанных уже был судим ранее. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.