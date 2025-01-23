В российском городе задержали троих подозреваемых в расправе над мужчиной 30 лет назад

В Петербурге задержали троих мужчин за убийство, совершенное 30 лет назад

В Санкт-Петербурге задержали троих подозреваемых в расправе над мужчиной, совершенной 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 8 мая 1995 года трое мужчин похитили знакомого из квартиры на улице Почтамтской, затем они вывезли его в лесной массив в Ломоносовском районе и расправились. Мотивом к совершению этого преступления стала ревность к жене потерпевшего.

Следователи СК совместно с региональным подразделением МВД 22 января задержали подозреваемых в совершении этого преступления и провели обыски по местам их проживания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин на почве ревности расправился со знакомым и был задержан.