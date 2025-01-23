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11:53, 23 января 2025Силовые структуры

В российском городе задержали троих подозреваемых в расправе над мужчиной 30 лет назад

В Петербурге задержали троих мужчин за убийство, совершенное 30 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали троих подозреваемых в расправе над мужчиной, совершенной 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 8 мая 1995 года трое мужчин похитили знакомого из квартиры на улице Почтамтской, затем они вывезли его в лесной массив в Ломоносовском районе и расправились. Мотивом к совершению этого преступления стала ревность к жене потерпевшего.

Следователи СК совместно с региональным подразделением МВД 22 января задержали подозреваемых в совершении этого преступления и провели обыски по местам их проживания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин на почве ревности расправился со знакомым и был задержан.

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