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20:21, 22 января 2025Силовые структуры

Россиянин на почве ревности расправился со знакомым и был задержан

В Москве силовики задержали мужчину, который зарезал знакомого на почве ревности
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве силовики задержали мужчину, который на почве ревности расправился со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Мужчина уже признал свою вину. Орудие преступления отправили на экспертизу.

По версии следствия, 21 января фигурант был в квартире в Зеленограде со знакомым. В какой-то момент между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый дважды ударил оппонента ножом. Потерпевший был доставлен с места происшествия в одну из столичных больниц, но спасти его не удалось.

Ранее в Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, который избил поленом 70-летнего знакомого и вывез его в лес.

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