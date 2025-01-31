В российском регионе родившим студенткам будут выплачивать 150 тысяч рублей

В Брянской области родившим студенткам будут платить 150 тысяч рублей

В Брянской области родившим студенткам будут платить 150 тысяч рублей. О принятом Брянской областной думой решении сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Выплату смогут получить студентки, получающие образование в очной форме. «На эти средства будущая молодая мама сможет купить все необходимое для ребенка», — пояснил губернатор.

Кроме того, размер ежемесячной региональной выплаты на содержание находящегося под опекой или попечительством ребенка увеличен до 10 тысяч рублей.

Одобренные меры направлены на повышение рождаемости, отметил Богомаз.

Ранее в Минздраве заявили о падении уровня рождаемости до одного из самых низких показателей в истории. В министерстве отметили, что это произошло из-за неблагоприятной возрастной структуры населения и сокращения числа женщин репродуктивного возраста.