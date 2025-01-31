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10:37, 31 января 2025Россия

В российском регионе сбили две украинские ракеты

В Курской области сбили две украинские ракеты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Курской области сбили две украинские ракеты. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

По данным оперштаба, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). «Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области», — сообщили там.

Тип сбитых ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) не уточняется. О возможных пострадавших также ничего неизвестно.

Ракетная опасность в российском регионе за утро пятницы, 31 января, объявлялась дважды — с 9:24 до 9:32 и с 9:40 до 10:00 по московскому времени.

В четверг, 30 января, Курская область также подвергалась ракетному обстрелу. Сообщалось, что были сбиты две украинские ракеты.

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