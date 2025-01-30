Российский регион подвергся ракетному обстрелу

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Над Курской областью сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении. Там также поблагодарили бойцов противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей об отражении атаки украинских войск на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в Курской области бойцы группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили украинскую разведгруппу в районе населенного пункта Николаево-Дарьино. Четверых из них удалось взять в плен.