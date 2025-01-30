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12:08, 30 января 2025Россия

Российские бойцы под Курском уничтожили разведгруппу ВСУ и пленили диверсантов

РИА Новости: Бойцы ВС России в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области бойцы группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили украинскую разведгруппу в районе населенного пункта Николаево-Дарьино. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил агентству представитель силовых ведомств, в разведгруппу 225 отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) входили семь человек. Трое из них ликвидированы, еще четверо взяты в плен.

Ранее в Минобороны России сообщили о применении на оккупированной части Курской области дозвуковых штурмовиков Су-25. Как сообщили в ведомстве, экипажи при помощи ракет уничтожили замаскированную бронированную технику и личный состав ВСУ.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 29 января, с начала вторжения Киев потерял более 55 900 военнослужащих и свыше 4000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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