Российские бойцы под Курском уничтожили разведгруппу ВСУ и пленили диверсантов

РИА Новости: Бойцы ВС России в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

В Курской области бойцы группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили украинскую разведгруппу в районе населенного пункта Николаево-Дарьино. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщил агентству представитель силовых ведомств, в разведгруппу 225 отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) входили семь человек. Трое из них ликвидированы, еще четверо взяты в плен.

Ранее в Минобороны России сообщили о применении на оккупированной части Курской области дозвуковых штурмовиков Су-25. Как сообщили в ведомстве, экипажи при помощи ракет уничтожили замаскированную бронированную технику и личный состав ВСУ.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 29 января, с начала вторжения Киев потерял более 55 900 военнослужащих и свыше 4000 единиц техники, в том числе западной.