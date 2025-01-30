Россия применила авиацию на оккупированной ВСУ части Курской области

Минобороны России: Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в Курской области

Россия применила авиацию на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

По информации оборонного ведомства, против ВСУ были использованы дозвуковые штурмовики Су-25. «Экипажи (...) уничтожили замаскированную бронированную технику и личный состав ВСУ (...) Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — сообщили в оборонном ведомстве. В каком районе Курской области была применена авиация, Минобороны не уточнило.

Ранее российский боец с позывным Егерь рассказал, что бои в Судже Курской области в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины были похожи на ад. По его словам, в один из дней в ходе отражения атак ВСУ бойцы израсходовали 40 тысяч патронов, а число выпущенных по нему и сослуживцам дронов достигало сотни.

На сегодняшний день армия России контролирует более 63 процентов изначально занятой ВСУ территории Курской области, где продолжаются бои с начала августа 2024 года. Российским военным удалось вернуть под контроль около 800 квадратных километров.