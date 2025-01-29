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11:49, 29 января 2025Россия

Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу в первые дни вторжения ВСУ

RT: Бои в Судже Курской области в первые дни вторжения ВСУ были похожи на ад
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Бои в Судже Курской области в первые дни вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были похожи на ад. Об этом заявил российский боец с позывным Егерь, его слова приводит RT в Telegram.

Российский военнослужащий рассказал, что в один из дней в ходе отражения атак ВСУ бойцы израсходовали 40 тысяч патронов, а число выпущенных по нему и сослуживцам дронов достигало сотни.

«Нас было около 20 человек, но действовали четко. Хохлы боялись подходить, поэтому лупили из всего. Реально был ад. За ночь количество атаковавших нас дронов доходило до сотни. Из танков лупили», — рассказал Егерь.

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Такую же оценку интенсивности боев дал и сослуживец Егеря, боец Буня. «Реально были жесточайшие бои (...) Запишешь голосовые близким, попрощаешься с ними, потому что не знаешь, останешься ли жив, а потом с 8 утра до 11 вечера бои», — рассказал он.

Как ранее сообщали в Минобороны, армия России контролирует около 63 процентов изначально занятой ВСУ территории Курской области, где продолжаются бои с начала августа. Российским военным удалось вернуть под контроль около 800 квадратных километров.

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