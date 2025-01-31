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18:07, 31 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали собственника кафе за отравление жителей города

В Кунгуре задержали владельца кафе за отравление жителей города
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Кунгуре задержали владельца кафе за отравление жителей города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей») УК РФ.

По данным следствия, к совершению преступления причастен владелец кафе, продукцией которого отравились жители города. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Общее количество пострадавших уточняется. Следователями назначен ряд экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и потерпевших, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемый задержан, его допросили. В суд готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело из-за пожара в здании бывшего завода на северо-западе Москвы.

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