В российском регионе задержали собственника кафе за отравление жителей города

В Кунгуре задержали владельца кафе за отравление жителей города

В Кунгуре задержали владельца кафе за отравление жителей города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 236 («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей») УК РФ.

По данным следствия, к совершению преступления причастен владелец кафе, продукцией которого отравились жители города. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Общее количество пострадавших уточняется. Следователями назначен ряд экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и потерпевших, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемый задержан, его допросили. В суд готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело из-за пожара в здании бывшего завода на северо-западе Москвы.